Klage aus der Bevölkerung: Der Bundes-Cloud droht ein Stopp

(Quelle: Bundesgericht Lausanne)

17. August 2022 - Eine Klage aus der Bevölkerung torpediert die Umsetzung der behördlichen Cloud-Strategie. Nun muss sich das Bundeverwaltungsgericht nach einer Rüge des Bundesgerichts erneut mit dem Fall beschäftigen.

Eine Privatperson hat im Februar 2022 beim Bundesverwaltungsgericht eine Klage gegen die Umsetzung der Cloud-Strategie des Bundes eingereicht. Nachdem diese vom Gericht abgeschmettert wurde, konnte der Kläger vor dem Bundesgericht nun einen Teilsieg erringen, wie "Die Republik" berichtet . Der Kläger fordert in seiner Beschwerde nichts weniger als den Stopp aller Cloud-Aktivitäten des Bundes. Dies, weil sensible Daten von Schweizer Bürgern auf Infrastrukturen von chinesischen und amerikanischen Tech-Riesen landen könnten.Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde in erster Instanz per Zwischenverfügung ab, worauf der Kläger im April 2022 beim Bundesgericht die Aufhebung ebendieser beantragte. Das nun veröffentlichte Verdikt des Bundesgerichts vom 28. Juli gibt dem Kläger weitgehend Recht und spielt den Ball damit zurück ans Bundesverwaltungsgericht. Die Kritik am ersten Urteil besteht primär darin, dass man sich gar nicht erst richtig mit den Sorgen des Bürgers auseinandergesetzt habe, was nun nachgeholt werden muss. Der anfangs geforderte Stopp der behördlichen Cloud-Aktivitäten steht damit erneut im Raum.