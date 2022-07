Microsoft Ignite findet im Oktober statt

(Quelle: Microsoft)

28. Juli 2022 - Mit der Ignite hält Microsoft den erste Tech-Event vor Ort seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Der Event wird vom 12. bis 14. Oktober im Seattle Convention Center über die Bühne gehen.

Microsoft hält seinen ersten physischen Tech-Event seit dem Beginn der Corona-Pandemie ab. Microsoft Ignite, die jährliche Konferenz für Entwickler und IT-Fachleute, findet vom 12. Bis 14. Oktober in Seattle statt. Da der Platz vor Ort jedoch begrenzt sei, gäbe es auch die Möglichkeit Online teilzunehmen, so der Konzern.Per Ende August soll die offizielle Registrierung für den Event öffnen. Mit der Registrierung sollen auch die finalen Informationen über die Kosten mitgeteilt werden. In einem FAQ zum Microsoft Ignite Event heisst es dazu: "Die Kosten hängen davon ab, welche Präsenzveranstaltung Sie persönlich besuchen möchten. Weitere Details folgen, sobald die Registrierung Ende August beginnt." Demnach wird es also mindestens zwei verschiedene Veranstaltungen vor Ort geben, denn die digitale Teilnahme wird laut FAQ kostenlos sein.