Google plant Passwortstärke-Indikator für Chrome

28. Juli 2022 - Google plant einen Passwortstärke-Indikator, der direkt in den Chrome Browser integriert werden soll und damit über alle Plattformen hinweg zur Verfügung stehen würde.

Google plant eine neue Funktion für Chrome, die über die Stärke eines Passworts informiert. Die Funktion soll direkt in den Browser integriert werden, so dass sie über alle Plattformen hinweg zur Verfügung steht und Lösungen von Drittanbietern erübrigt. Dies teilt ein Leaker namens Leopeva64 auf Twitter mit. Er beruft sich dabei auf die Kennzeichnung "Kennwortstärke-Indikator" in den neuesten Google Chrome Builds, wo Google die Funktion folgendermassen beschreibt: "Aktiviert die Anzeige der Passwortstärke bei der Eingabe eines Passworts während der Anmeldung und der Passwortänderung."Wann die Funktion erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Bis zur offiziellen Ankündigung der Funktion muss für einen Kennwortstärke-Indikator noch auf Lösungen von Drittanbietern zurückgegriffen werden. Browser-Erweiterungen wie Lastpass oder 1Password leisten hier beispielsweise Unterstützung. (rf)