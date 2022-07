Google Play hat ein neues Logo

(Quelle: Google/SITM)

26. Juli 2022 - Zum Zehn-Jahres-Jubiläum verpasst Google seinem Play Store und allem, was damit zusammenhängt, ein aufgefrischtes Logo im Flat-Look mit neuen Farben und runderen Ecken – und startet eine Aktion mit zehnfachen Play Points.

Im März 2012 wurde aus Googles Android Market Google Play. Zum Zehnjährigen erhält der Play Store nun ein generalüberholtes Logo, wie Tian Lim, Vice President Google Play, in einem Blogpost zum Jubiläum ausführt (Punkt 10): "Um dieses Jahrzehnt abzurunden, führen wir ein neues Logo ein, das die Magie von Google besser widerspiegelt und zum Branding passt, das viele unserer hilfreichen Produkte teilen – Search, Assistant, Photos, Gmail und mehr."Das neue Logo ähnelt dem bisherigen stark, unterscheidet sich aber in drei Punkten: Durch Verzicht auf Farbverläufe erscheint es im trendigen Flat-Look, die Ecken des Dreiecks sind deutlich stärker abgerundet, und die Farben wirken satter – konkret handelt es sich um #4285F4 (Blau), #EA4335 (Rot), #FBBC04 (Gelb) und #34A853 (Grün).Als Zückerchen für die Mitglieder des Play-Points-Programms legt Google noch einen drauf und offeriert zehnfache Play-Punkte für 24 Stunden – dies, nachdem der User in seinem Profil den entsprechenden "Points Booster" aktiviert hat. Der Booster steht indes nicht überall gleichzeitig zur Verfügung, die Aktion wird nach Ländern gestaffelt lanciert. Ob es zehnfache Punkte gibt, lässt sich auf der Startseite des Play-Points-Programms feststellen. Für die Schweiz verspricht Google aktuell (26. Juli 2022) jedenfalls erst maximal vierfache Punkte bei speziellen Aktionen. (ubi)