Microsoft präsentiert Windows 11 Build für Dev Channel

21. Juli 2022 - Mit dem Windows 11 Preview Build 25163 erweckt Microsoft den aus älteren Versionen bekannten Taskleistenüberläufer wieder zum Leben und vereinfacht die Dateifreigabefunktion.

Microsoft veröffentlicht einen Windows 11 Preview Build für den Dev Channel, der zwei wesentliche Änderungen mit sich bringt. Der Preview Build 25163 soll eine verbesserte Dateifreigabefunktion beinhalten und die Wiedereinführung des Taskleistenüberlaufs einläuten.Insider im Dev Channel erhalten dank des neuen Builds eine verbesserte Freigabe über Bluetooth und UDP. Durch das Hinzufügen der UDP-Nutzung bei der Freigabe einer lokalen Datei vom PC und von Anwendungen mit einem integrierten Windows-Freigabefenster wird die Erkennung von Geräten, einschliesslich anderer Desktop-PCs, einfacher. Gleichzeitig wird die Freigabe lokaler Dateien für Onedrive über eine neue Onedrive-Verknüpfung im Dateifreigabe-Dialog leichter.Zusätzlich wird der aus älteren Windows-Versionen bekannte Taskleistenüberlauf wieder ins Leben gerufen. Damit können Benutzer die gestarteten und angehefteten Anwendungen in der Taskleiste sehen, auch wenn der gesamte Platz bereits verbraucht ist. Sobald die maximale Kapazität erreicht ist, wechselt die Taskleiste automatisch in den Überlaufmodus und zeigt ein Symbol mit drei Punkten an, das zu den überlaufenden Anwendungen weiterleitet. Darüber hinaus verwendet die Funktion auch das traditionelle Verhalten der Taskleiste, womit angeheftete Anwendungen, Sprunglisten und eine erweiterte Benutzeroberfläche unterstützt werden.Wie üblich, beinhaltet der neue Build auch kleine Fixes und beseitigt kleinere Probleme. Eine vollständige Liste aller Fixes und Problembehebungen findet sich auf Microsofts Blog-Beitrag . (rf)