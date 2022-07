Emoji Version 15.0: 31 neue Emojis für 2023

(Quelle: Emojipedia)

19. Juli 2022 - Mit Version 15.0 kommen 31 neue Emojis zu den mehr als 3000 existierenden hinzu. Die Vorschläge umfassen neben neuen Farben für das beliebte Herz einige gänzlich neue Sujets.

Im kommenden Jahr soll der Fächer an Emojis um weiter 31 Stück anwachsen. Damit steigt die verfügbare Zahl an Emojis auf mittlerweile 3491 an, wie auf "Emojipedia" zu lesen ist . Dazu kommen neben neuen Farben für das beliebte Herz (hellblau, grau und rosa) auch gänzlich neue Emojis wie eines mit einer abweisenden Handbewegung oder eines mit einem schüttelnden Kopf. Mehr Tier- und Gemüsesorten wie Quallen, Enten und Erbsen runden das neue Emoji-Bouquet ab.Ganz in Stein gemeisselt sind die Design noch nicht, weiter werden sie sich natürlich von Hersteller zu Hersteller leicht unterscheiden. Endgültig abgesegnet werden soll die neue Emoji-Edition dann im September 2022 , erscheinen werden die neuen Symbole voraussichtlich wohl 2023. Hier gibt es die Liste mit allen neuen Emojis, die vorgeschlagen wurden und nun auf die letzte Bestätigung warten. (win)