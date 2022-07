Amazon spioniert für Polizeibehörden

(Quelle: Swico)

15. Juli 2022 - Amazon-Tochter Ring stellt den US-amerikansichen Polizeibehörden regelmässig Video-Feeds seiner Kunden zur Verfügung. Dabei verzichtet das Unternehmen auf einen Gerichtsbeschluss.

Amazon-Tochter Ring arbeitet Hand in Hand mit der US-amerikanischen Polizei und stelle der Behörde regelmässig intime Daten seiner Videoüberwachungs-Systeme zur Verfügung. Auf Anfrage des Amazon-kritischen US-Senators Ed Markey hat Amazon eingeräumt, dass im bisherigen Jahresverlauf bereits elf Mal Polizeibehörden ohne Zustimmung der Besitzer oder einen Gerichtsbeschluss Zugriff auf Videos seiner Kameras gewährt wurden. Man verlange dafür kein Entgelt, was zwar löblich ist, den betroffenen Kunden aber wohl kaum Trost spenden dürfte – einen Eingriff in die Grundrechte stellt es dennoch dar.Mit dem Zugriff auf Videos ohne Zustimmung der Besitzer verstösst Ring eigentlich auch gegen die hauseigenen Prinzipien. Jedoch gibt es eine Regelung, mit der man sich in Notfällen das Recht vorbehält, Ausnahmen von diesen Prinzipien zu machen.