Bug-Fix-Updates für Firefox und Thunderbird

8. Juli 2022 - Mozilla hat den Webbrowser Firefox wie auch den Mail-Client Thunderbird auf die Version 102.0.1 aktualisiert. Mit den Updates werden hier wie dort eine Reihe von Fehlern ausgebügelt.

Die Mozilla Foundation hat Updates für die Open-Source-Anwendungen Firefox und Thunderbird veröffentlicht, womit beide Applikationen auf die Versionskennung 102.0.1 aktualisiert werden.Im Fall des Firefox-Browsers wurde ein Bug bei den Lesezeichen korrigiert, womit sich Lesezeichen nun problemlos via Drag & Drop im Windows Explorer platzieren lassen und bei der Dark-Mode-Nutzung flackert die Lesezeichen-Leiste nun nicht mehr, wie den Release Notes zu entnehmen ist. Weitere Bugs wurden in den Bereichen Rechtschreibeprüfung und Entwickler-Tools behoben.Im Fall des Mail-Clients Thunderbird wurde die Benutzeroberfläche durch das Update mit neu gestylten Icons versehen. Dazu wurde ein Fehler im Zusammenhang mit dem Passwort-Management korrigiert. So nutzte Thunderbird alte Passworte, selbst nachdem diese erneuert wurden. Korrigiert wurde auch ein Problem mit MSF-Mailbox-Dateien, die unter Umständen korrumpiert wurden. Weitere Bugfixes adressieren Fehler im Zusammenhang mit der Verwendung mehrerer Mailkonten sowie mit der Nutzung von OpenPGP-Schlüsseln. Weitere Korrekturen werden auch hier in den Release Notes aufgeführt. Firefox 102.0.1 wie auch Thunderbird 102.0.1 stehen per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)