Apple soll im Herbst mehr Produkte zeigen als erwartet

(Quelle: Apple)

27. Juni 2022 - Neben neuen iPhone-14- und Apple Watch-8-Modellen soll Apple im Herbst neue AirPods und iPads präsentieren. Nun werden Gerüchte laut, wonach das Unternehmen auch ein neues Apple TV sowie einen grossen HomePod und ein Mac Pro mit M2 Extreme Chip in der Pipeline haben soll.

Schenkt man dem neusten Newsletter von "Bloombergs" Apple-Experten Mark Gurman Glauben, auf den sich "Winfuture" in einem Bericht beruft, so dürfen sich Apple-Kunden im Herbst auf ein ausgedehntes Produkt-Line-up freuen. So sollen die Cupertiner nicht nur vier iPhone-Modelle der Serie 14 und drei Ausführungen der Apple Watch 8 vorstellen, sondern auch ein neues Apple TV 4K und ein Mac Pro mit dem hauseigenen M2 Extreme Chip lancieren. Zudem soll der grosse HomePod (siehe Bild) ein Comeback feiern. Ebenfalls mit im Gepäck sind angeblich weitere Macs mit M2- und M3-Chips, ein Mixed Reality Headset, die Airpods Pro 3 sowie neue iPads. (af)