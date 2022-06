Macbook Pro mit M2 kann ab sofort vorbestellt werden

(Quelle: Apple)

17. Juni 2022 - Apple nimmt ab sofort Vorbestellungen für das Macbook Pro mit M2-Chip entgegen. Ausgeliefert wird der ab 1449 Franken teure 13-Zöller ab dem 24. Juni.

Im Rahmen der diesjährigen WWDC hat Apple nicht nur ein komplett überarbeitetes Macbook Air mit dem neuen M2-SoC vorgestellt , sondern auch verkündet, dass man die 13-Zoll-Version das Macbook Pro ebenfalls mit dem Chip bestückt. Während das Macbook Air erst im Juli geordert werden kann, nimmt Apple Vorbestellungen für das Macbook Pro mit M2-Chip per sofort entgegen – auch in der Schweiz. Ausgeliefert wird der Rechner dann ab dem 24. Juni – also in einer Woche.Die Preise für den 13-Zöller mit M2-Chip starten bei 1449 Franken respektive 1339 Franken für den Bildungsbereich. Dafür bekommt man neben dem M2-Chip 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. In der Maximalausstattung mit 24 GB Arbeitsspeicher sowie 2 TB SSD-Storage verlangt Apple für den Rechner 2769 Franken. (mw)