USB-C als Standard: Druck auf Apple steigt

21. Juni 2022 - Nach der EU gibt es nun auch aus den USA Druck auf Smartphone- und Wearables-Hersteller, die Ladebuchse endlich zu vereinheitlichen und ausschliesslich USB-C einzusetzen.

Nachdem die EU im September 2021 einen Gesetzesentwurf für die Einführung einheitlicher Ladesysteme für Smartphones, Kameras und Wearables veröffentlicht und diesen im April 2022 gutgeheissen hat , ziehen jetzt auch die USA nach. Einen entsprechenden Vorstoss machen nun auch drei US-Senatoren mit einem Schreiben an die Handelsministerin der Vereinigten Staaten, wie "9to5mac" berichtet . Der Gesetzgeber wird im Schreiben dazu aufgefordert, der EU zu folgen und damit einen wichtigen Schritt gegen die Produktion von E-Schrott zu machen. Weiter sei das Verbauen und Verkaufen proprietärer Ladekabel mühsam für die Konsumenten. Die angepeilte Lösung ist dabei der mittlerweile etablierte USB-C-Stecker.Damit dürfte der Druck auf Smartphone-Hersteller steigen, so schnell wie möglich die entsprechenden Massnahmen zu treffen und ihre Designs anzupassen. Mit Abstand am meisten betroffen ist dabei Apple , das mit seinen proprietären Lightning-Anschlüssen schon seit geraumer Zeit das Sorgenkind dieser Diskussion ist. Gerüchten zufolge soll Apple aber bereits reagiert haben und das iPhone 15, welches 2023 erwartet wird, mit einer USB-C-Buchse zu versehen. Das iPhone 14, das noch dieses Jahr erscheinen wird, kommt voraussichtlich aber nach wie vor mit einen Lightning-Anschluss daher ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)