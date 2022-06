Microsoft warnt Windows-8.1-Nutzer vor Support-Ende

(Quelle: SITM)

27. Juni 2022 - Per 10. Januar 2023 endet der Extended Support von Windows 8.1. Um Anwender darauf aufmerksam zu machen, blendet Microsoft nun entsprechende Hinweise ein.

Microsoft will die Nutzer von Windows 8.1 per Juli mit der Einblendung entsprechender Hinweise darauf aufmerksam machen, dass der Extended Support für das Betriebssystem per 10. Januar 2023 eingestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt werden folglich keine Sicherheitsupdates mehr verteilt. Die Hinweise geben den Anwendern einem Bericht von "Zdnet" zufolge drei Handlungsmöglichkeiten: Sie können auf die Schaltflächen "Mehr erfahren", "Später erinnern" oder "Nach Support-Ende erinnern" klicken.Nach Einstellung des Betriebssystems müssen die Nutzer auf Windows 10 oder 11 wechseln. Der Support des ersteren läuft per 14. Oktober 2025 aus. (af)