AWS stellt Entwickler-Tool Codewhisperer vor

24. Juni 2022 - Amazon hat mit Codewhisperer ein Entwicklerwerkzeug vorgestellt, das auf Basis von ML-Technologie automatische Code-Ergänzungen und Empfehlungen liefert.

Amazon hat anlässlich der hauseigenen AI-Konferenz re:Mars 2022 das Programmierwerkzeug Codewhisperer präsentiert, wie "Zdnet.com" berichtet . Dabei handelt es sich um ein Machine-Learning-gestütztes Tool, das automatisch kontextsensitive Empfehlungen liefert. So soll das Tool in der Lage sein, ausgehend vom bestehenden Code und den Kommentaren ganze Funktionen und logische Code-Blöcke zu generieren. Amazon verspricht , dass sich die Code-Entwicklung durch den Einsatz von Codewhisperer deutlich beschleunigen lässt. Unterstützt werden derzeit die Programmiersprachen Java, Python und Javascript sowie eine Reihe von IDEs.Derzeit steht Codewhisperer erst in einer Preview-Version zur Verfügung, für die laut Amazon der Zugang limitiert ist. Interessenten können sich für eine Teilnahme am Preview-Programm registrieren , werden vorerst aber auf eine Warteliste gesetzt. (rd)