AWS will Mainframes in die Cloud bringen

(Quelle: AWS)

10. Juni 2022 - Amazon will Unternehmen dabei unterstützen, ältere Mainframe-Anwendungen in die Amazon-Cloud zu überführen, und hat hierfür den Service AWS Mainframe Modernization vorgestellt.

Noch immer betreiben viele Konzerne gerade auch in der Schweiz Mainframe-Systeme, die teils aus dem letzten Jahrtausend stammen und noch immer unternehmenskritische Anwendungen ausführen. Amazon will all diesen Mainframe-Betreibern nun Hand bieten, um die betagten Systeme in die Cloud zu überführen, und hat zu diesem Zweck AWS Mainframe Modernization vorgestellt. Mainframe-Anwendungen lassen sich damit auf eine gemanagte AWS-Cloud-Laufzeitumgebung überführen, wo sie via AWS-Konsole, AWS-Kommandozeile oder eine Programmierschnittstelle gesteuert werden können.Für die Migration stehen zwei Verfahren zur Auswahl: Beim Automated Refactoring werden Mainframe-Applikationen automatisch in eine moderne Sprache konvertiert, wie in einem Blog-Beitrag erklärt wird. Alter Cobol-, PL/1- oder JCL-Code wird dabei über sogenannte Blu Age Tools in Java-Services und -Scripts konvertiert. Beim Application Replatforming werden die Anwendungen mit minimalen Änderungen am Quellcode auf AWS überführt, um sie in einer verwalteten Micro-Focus-Runtime zu betreiben. Dabei verfügt die Laufzeitumgebung über Mainframe-kompatible Komponenten wie Transaktionsmanager, Data Mapping-Tools, Screen- und Maps Reader oder Umgebungen für die Batch-Ausführung.Der AWS Mainframe Modernization Service ist in den AWS-Europa-Regionen Frankfurt und Irland verfügbar. Die Nutzung wird per Stunde verrechnet, wobei die Rundtime für Refactored Applications mit 2.50 Dollar und jene für Replatformed Applications mit 5.55 Dollar pro Stunde zu Buche schlagen. Initialkosten fallen keine an. (rd)