Google News im frischen Design und mit neuen Features

(Quelle: Google)

22. Juni 2022 - Zum 20-jährigen Jubiläum von Google News verpasst das Unternehmen der Plattform ein Facelifting. Auch einige neue Features sind mit von der Partie.

Google News wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Der Service ist in 125 Ländern und 40 Sprachen verfügbar. Zum Jubiläum verpasst Google seinem News-Aggregator einen neuen Look sowie einige neue Features und damit einhergehende Initiativen. Das visuelle Update basiert laut Google auf Nutzer-Feedbacks und soll eine bessere Übersicht bieten. Gerade im Kontext lokaler Nachrichten sollen so individuellere und lokaler orientierte News-Inhalte in der Ansicht nach oben gespült werden. Weiter gibt es neu die Option, den eigenen Feed detailliert anzupassen. Über den blauen Custominzing-Button in der oberen rechten Ecke können Themen und Regionen angegeben werden, für die man sich als Leser interessiert. Auch die Sortierung der Meldungen kann hier angepasst werden.Weiter wurden Bemühungen angestellt, das Fact Checking und die Quellenlage von Meldungen besser darzustellen und zusätzliche Kontextinformationen zu liefern. Dazu werden neu etwa Quellen und Fact-Checking-Plattformen zu den Nachrichten verlinkt. Über das Kontextmenü können gar weiterführende Informationen abgerufen werden, um die Qualität einer Meldung selbst zu überprüfen.