Ebay ermöglicht neu Live-Shopping

(Quelle: Ebay)

20. Juni 2022 - Über die Plattform Ebay Live können die Nutzer von E-Bay ab sofort Artikel in Echtzeit erwerben. Die Plattform befindet steht den Nutzern aktuell als Beta-Version zur Verfügung.

Bei Ebay kann neu in Echtzeit online geshoppt werden. Möglich macht es die interaktive Plattform Ebay Live. Im Rahmen von Live Streams können die Nutzer während der Events Artikel aus aller Welt entdecken und über eine Chat-Funktion direkt mit den Verkäufern korrespondieren. Ebay Live befindet sich einem Bericht von "IT-Times" zufolge derzeit im Beta-Stadium und bietet Interessierten bereits eine kuratierte Auswahl an seltenen Sammelkarten. Ebay wolle der Community mit der Plattform eine effizientere, unterhaltsamere und anspruchsvollere Möglichkeit bieten, um sich zu vernetzen, zu kaufen und zu verkaufen, heisst es in dem Bericht. (af)