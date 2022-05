Getestet: Webflow, The Freestyle und Homepod Mini

(Quelle: Apple)

28. Mai 2022 - "Swiss IT Magazine" hat für die aktuelle Mai-Ausgabe nicht nur die beiden Gadgets The Freestyle von Samsung und den Homepod Mini (Bild) von Apple getestet, sondern auch die Wordpress-Alternative Webflow.

Die Testredaktion von "Swiss IT Magazine" war auch für die aktuelle Mai-Ausgabe nicht untätig, sondern hat einerseits den Browser-basierten Web-Editor Webflow getestet, andererseits die beiden Gadgets The Freestyle von Samsung sowie den Homepod Mini von Apple auf den Prüfstand gestellt.Mit Webflow steht eine interessante Alternative zu Wordpress und Co. am Start. Die Plattform verschafft dem Nutzer ohne Codieren volle HTML- und CSS-Kontrolle. Allerdings: Der Fakt, dass man Websites ohne Codieren erstellen kann, bedeutet nicht, dass HTML- und CSS-Kenntnisse nicht empfohlen werden – im Gegenteil: Unser Test hat gezeigt, dass die Lernkurve zu Beginn recht steil ist. Was uns sonst an Webflow gefallen hat und was weniger, kann man hier online nachlesen Mit "The Freestyle" hat Samsung seinen ersten Pico-Projektor auf den Markt gebracht, der bezüglich Konzept, Bildqualität und integriertem Sound zu gefallen weiss. Weniger begeistert waren wir ob der etwas trägen Navigation und dem doch recht stattlichen Preis. Den Test von The Freestyle findet man hier Und zu guter Letzt haben wir von Apple den Homepod Mini zum Testen erhalten, den es seit kurzem auch in der Schweiz zu kaufen gibt. Zusammen mit dem Homepod Mini hat Apple Siri zudem auch Schweizerdeutsch beigebracht. Wie gut der 99 Franken teure Mini-Speaker tönt, und wie es um das Schweizerdeutsch-Verständnis von Siri bestellt ist, kann man hier nachlesen Alle drei Tests finden sich wie erwähnt auch in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? An dieser Stelle kostenlos ein Probeabo bestellen. (mw)