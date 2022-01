CES: Samsung präsentiert innovativen Beamer namens The Freestyle

(Quelle: Samsung)

6. Januar 2022 - Samsung hat The Freestyle vorgestellt, einen LED-Beamer, der maximale Flexibilität bieten soll und das Bild automatisch kalibriert.

Unter dem Namen The Freestyle hat Samsung im Rahmen der CES einen neuartigen LED-Beamer vorgestellt. Bei The Freestyle handelt es sich um ein zylinderförmiges Gerät, das mehr an eine Spot-Leuchte denn einen Beamer erinnert. Die Halterung ist so konzipiert, dass The Freestyle in beliebigem Winkel um 180 Grad geschwenkt werden kann, um das Bild sowohl an die Wand oder die Decke projizieren zu können. Bei der Projektion soll der Beamer den Winkel des Bildes automatisch in jede Richtung anpassen und auch die Schärfe automatisch einstellen, zudem kann das Bild an die Farbe der Wand, an die es projiziert wird, angepasst werden. Die Diagonale des Bildes kann dabei bis zu 100 Zoll (bei 2.70 Metern Abstand) betragen. Zudem ist es auch möglich, The Freestyle dank entsprechender Kappe als Stimmungslicht zu verwenden oder Neonschilder und gerahmte Bilder an die Wand zu projizieren. Sogar einen Lampenfassungsaufsatz gibt es, um The Freestyle in eine E26-Fassung zu schrauben und so beispielsweise Inhalte auf einen Tisch zu zaubern. Eine weitere Funktion ist das Spiegeln des Inhaltes von einem Samsung-TV-Gerät auf den Beamer, zudem können Inhalte ab dem Android- und iOS-Smartphone direkt gestreamt werden, genauso wie Smart-TV-Funktionen direkt in The Freestyle via Tizen OS integriert sind. Ebenfalls integriert ist ein laut Samsung hochwertiger 360-Grad-Lautsprecher mit 5 Watt.