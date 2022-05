Visual Studio 2022 for Mac v17.0 verfügbar

(Quelle: Microsoft)

24. Mai 2022 - Mit Unterstützung für MacOS UI, .NET 6 und damit auch die Apple Silicon Hardware liefert Microsoft die neue Visual-Studio-Generation für Entwickler mit Apple-Rechnern.

Microsoft hat die sofortige Verfügbarkeit von Visual Studio (VS) 2022 for Mac mit der Versionsnummer v17.0 bekanntgegeben. Im Rampenlicht sind dabei besonders wichtige Neuerungen für das Front- und das Backend: Die Unterstützung von MacOS UI und .NET 6 sowie die Optimierung für die neuen Apple Silicon Chips. Weiter gibt es auch gleich die neue Preview-Version (v17.3) für die Entwicklungsumgebung auf MacOS, mit Unterstützung für .NET-7-Entwicklung und einem Toolkit für .NET MAUI.Die Kombination des neuen Frontends auf Basis von MacOS UI sowie die neue .NET-6-Basis sollen dazu führen, dass das neue VS das bisher schnellste und flüssigste Nutzererlebnis auf MacOS bieten kann, so Microsoft . Gleichzeitig konnte die Entwicklungsumgebung damit eben auch auf die Apple-Chips optimiert werden, womit die Geschwindigkeit laut Hersteller massiv gesteigert werden konnte.