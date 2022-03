Windows 11: Tabs für den Datei-Explorer

(Quelle: Twitter (@WithinRafael))

10. März 2022 - Im jüngsten Insider Build von Windows 11 findet sich die Möglichkeit, den File Explorer mit Tabs zu nutzen. Er scheint somit, als würde Microsoft ein oft nachgefragtes Feature einführen.

Microsoft experimentiert mit einem neuen Interface für den File Explorer, das Tabs umfasst. Dies hat der Windows Insider Rafael Rivera im jüngsten Insider Build 22572 von Windows 11 entdeckt und via Twitter publik gemacht, wie unter anderem "Windows Central" schreibt . Offenbar ist das Features im Build unter dem Feature-Code 34370472 gut versteckt, erlaubt es einmal aktiviert dem Nutzer aber, über Tabs mehrere Ordner in einem Fenster offen zu haben – so wie man das von Browsern und Websites kennt.Tabs im Datei-Explorer gehören zu einem der häufig nachgefragten Funktionen in Windows, und Microsoft hat schon Anläufe in diese Richtung unternommen, das Feature aber nie endgültig eingeführt. Da die Funktion durch Microsoft noch nicht offiziell angekündigt wurde, sei es auch dieses Mal nach wie vor möglich, dass sie wieder entfernt werde, so "Windows Central" – was allerdings unwahrscheinlich sei. Man darf also davon ausgehen, dass das nächste Feature-Update 22H2 von Windows 11, das in der zweiten Hälfte des Jahres kommt, Tabs für den Datei-Explorer mit sich bringt. (mw)