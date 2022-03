Web-Version des Microsoft Store neu im Windows-11-Design

(Quelle: Microsoft)

3. März 2022 - Die Web-Version des Microsoft Store kommt nun im Look & Feel von Windows 11. Die Website bringt weitgehend dieselbe Funktionalität wie die Store App auf Windows.

Microsoft hat unter apps.microsoft.com eine neue Web-Version des Microsoft Store aufgeschaltet. Die Web-Version des App Stores befindet sich aktuell im Preview-Modus und orientiert sich bezüglich Look & Feel an Windows 11 – sprich kommt mit denselben minimalistischen Icons sowie abgerundeten Ecken.Im Gegensatz zur alten Version listet der aufdatierte Web-Store nun auch Win32-Applikationen. Zudem soll es laut " Window Central " auch möglich sein, die Installation einer App direkt aus dem Web Store anzustossen, ohne dass die Microsoft Store App geöffnet werden muss. Auch soll die Web-Variante nun praktisch identisch sein mit der nativen App, was die Informationen rund um die verschiedenen Apps angeht – inklusive Bildern und Bewertungen. (mw)