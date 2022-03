Windows 11 22H2 ist Feature Complete

(Quelle: Microsoft)

8. März 2022 - Die aktuelle Windows-11-Version im Dev-Channel bekommt den Namen Version 22H2 und bekommt damit aller Wahrscheinlichkeit nach keine Features mehr bis zum Release. Damit ist für Microsoft nun Tuning und Bugfixing angesagt.

Die aktuelle Version von Windows 11 im Dev-Channel wurde als Feature Complete definiert und wird damit aller Voraussicht nach keine Feature Updates mehr bekommen, bevor es an die Endnutzer ausgerollt wird. Dies berichtet "Deskmodder" mit Bezug auf Zac Mendez von Microsoft. Das bedeutet, dass die vorläufig fertige Windows-11-Version mit dem Namen Windows 11 Version 22H2 (Sun Valley 2) in den kommenden Wochen wohl in die Beta-Phase gehen wird und Microsoft sich bis zur Veröffentlichung auf das Korrigieren kleinerer Fehler und Lücken konzentrieren wird.Mit dem Release von Windows 11 Version 22H2 wird dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 gerechnet, eine offizielle Ankündigung des Releases sollte im Sommer erfolgen. (win)