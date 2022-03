Geekbench schmeisst Samsung-Smartphones aus den Testergebnissen

(Quelle: Samsung)

10. März 2022 - Weil Samsung die Leistung bei vielen Galaxy-Modellen zugunsten der Akkulaufzeit drosselt, werden diese Geräte dauerhaft aus den Resultatelisten von Geekbench verbannt.

Samsung betreibt mit dem Game Optimizing Service (GOS) bei vielen Modellen aktives Throttling, um die Leistung von um die 10’000 Apps zugunsten der Akkulaufzeit zu drosseln ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dies stösst dem Benchmark-Anbieter Geekbench sauer auf – er lehnt solche Manipulationen grundsätzlich ab, was in den Regeln festgehalten ist.Nun teilt Geekbench per Tweet mit, man habe den Game Optimization Service bei allen Modellen der Galaxy-Reihen S22, S21, S20 und S10 vorgefunden und diese Geräte aus der Resultateliste entfernt, die sich Geekbench Browser nennt. Der Game Optimizing Service schränkt zwar die Leistung zahlreicher Apps ein, dies aber stur nach einer Liste und nicht dem Verhalten der Apps angepasst. Das Throttling betrifft jedoch keinerlei Benchmark-Apps, sodass deren Ergebnisse im Verhältnis zu den gedrosselten Apps verfälscht daherkommen – die Benchmarks zeigen eine Leistung, an die die Geräte real nicht hinkommen.Das Delisting der Samsung-Geräte ist laut Android Authority permanent. Die Geräte bleiben also auch dann aus dem Geekbench Browser verbannt, wenn Samsung eine Option zum Deaktivieren des GOS liefern sollte. (ubi)