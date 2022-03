iPhone SE und iPad Air werden schneller

(Quelle: Apple)

9. März 2022 - Das iPhone SE kommt neu mit einem A15-Bionic-Chip und unterstützt 5G, das iPad Air wartet mit einem M1 und verbesserter Frontkamera auf und ist ebenfalls 5G-fähig.

Neben dem Apple-Silicon-Chip M1 Ultra und dem damit ausgestatteten Mac Studio hat Apple am März-Event auch eine Neuauflage des günstigsten iPhone-Modells SE und des iPad Air vorgestellt. Das iPhone SE ist nun mit dem 6-Core-SoC A15 Bionic ausgestattet – dem gleichen Prozessor, der auch in der iPhone-13-Serie steckt. Laut Apple ist das iPhone SE damit bis zu 1,8 Mal schneller als das iPhone 8. Dazu kommt eine 16-kernige Neural Engine, die die Performance des iPhone SE bei Machine-Learning-basierten Aufgaben wie Live Text in der Kamera-App oder Augmented Reality auf das iPhone-13-Niveau hebt.Neu ist auch die Unterstützung für 5G. Ausserdem soll sich die Batterielaufzeit auf bis zu 15 Stunden (Videowiedergabe) verbessern. Und nicht zu vergessen das Kamerasystem, das nun mir einer 12-Megapixel-Weitwinkelkamera aufwartet, die unter anderem das mit dem iPhone 13 eingeführte Smart HDR 4 unterstützt. Was gleich bleibt wie beim Vorgänger ist das Design inklusive Home Button mit Fingerabdrucksensor. Die neue Version des iPhone SE kann ab 11. März vorbestellt werden und wird ab 18. März ausgeliefert. Es ist in den Farben Product Red, Starlight und Midnight mit Kapazitäten von 64, 128 oder 256 GB zu Preisen zwischen 479 und 658 Franken erhältlich.Eine kleine Neuerung gibt es bei der iPhone-13-Familie zu vermerken: Die iPhone-Modelle 13 und 13 Pro sind jetzt in den neuen Farben Green und Alpine Green erhältlich – siehe Bildstrecke.