Google stellt Google+-Nachfolger Currents ein

(Quelle: Google)

12. Februar 2022 - Nachdem Google+ bereits von wenig Erfolg gesegnet war, wird nun auch der Business-Nachfolger Currents eingestellt. Anwenderunternehmen sollen zu Spaces wechseln.

Im letzten Herbst hat Google die Verfügbarkeit von Spaces für Google Workspace verkündet. Spaces wurde als zentraler Kommunikationshub positioniert, mit dem Google Microsoft Teams oder Slack Konkurrenz machen will. Nun kündigt Google an, dass das 2019 eingeführte Currents (Bild) – eine App für die G Suite, die damals Google+ für Unternehmen ersetzte und dafür gedacht war, Diskussionen und Interaktionen unternehmensweit zu führen – in Spaces überführt werden soll.Wie Google via Blog schreibt , wird Currents 2023 verschwinden und der Content sowie die User sollen zu Spaces überführt werden. Bis es aber soweit ist, werde man Spaces weiter ausbauen und neue Funktionen bringen, die die Kommunikation und Kollaboration in Unternehmen weiter vereinfachen sollen. Angedacht sei unter anderem die Unterstützung grösserer Communities, Möglichkeiten zur Führungskommunikation, erweiterte Suchfunktionen oder neue Features, um Unterhaltungen zu moderieren.Unternehmen, die Currents verwenden, stellt Google für die kommenden Monate eine Timeline sowie Hilfestellung für die Migration auf Spaces in Aussicht. (mw)