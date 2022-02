Swissport von Hackerangriff betroffen

(Quelle: Swissport)

4. Februar 2022 - Der Flughafendienstleister Swissport wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs. Der Vorfall sorgt für Verspätungen beim Flugbetrieb von Swiss und Edelweiss.

Der Flughafen-Dienstleister Swissport ist am Donnerstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie "Blick" meldet , wurde der Vorfall offiziell von einer Sprecherin bestätigt: "Gestern Donnerstag, gegen 6 Uhr, wurde ein begrenzter Teil der weltweiten IT-Infrastruktur von Swissport von einem Ransomware-Angriff betroffen." Weiter hiess es, es seien mehrere Server vom Vorfall betroffen, wodurch einige Systeme vorübergehend nicht mehr verfügbar waren. Konkret in Mitleidenschaft gezogen wurden etwa Planungs-, Dispositions- und Einsatzplansysteme. Mehrheitlich nicht betroffen seien hingegen Flugzeugabfertigungssysteme, die für die Verteilung der Fracht zuständig seien. Hingegen werden Aufrufe der Swissport-Website nach wie vor mit dem Hinweis "Oops! An Error Occured - Back-end Server is faulty or not available" quittiert. Swissport bestätigt, dass man den Betrieb sicherstellen kann und dass die Wiederherstellung der Programme begonnen habe.Infolge des Ransomware-Angriffs kam es gestern in Zürich bei diversen Swiss-Flügen zu Verspätungen, auch die Edelweiss soll betroffen sein. Wie lange noch mit Verspätungen zu rechnen ist, ist offen. Flugsicherheitsrelevante Auswirkungen habe der Vorfall allerdings keine. (rd)