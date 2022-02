Google lanciert Gratis-Workspace-Version

(Quelle: Google)

4. Februar 2022 - Mit Google Workspace Essentials Edition wurde eine neue Gratis-Version der Produktivitäts- und Kollaborationslösung vorgestellt. Das Angebot wird in den kommenden Wochen weltweit zur Verfügung gestellt.

Mitte Januar hat Google bekanntgegeben, dass man die kostenlose Version von G Suite, die Legacy Free Edition, per 1. Juli vom Markt zurückziehen werde. Den Gratis-Nutzern wurde empfohlen, auf ein kostenpflichtiges Workspace-Abo umzusteigen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Jetzt hat Google mit Workspace Essentials Starter eine neue kostenlos nutzbare Version von Workspace vorgestellt. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt, wurde die neue Lösung für Business-Anwender konzipiert, welche im Team sicher zusammenarbeiten möchten. Wie auf der Essentials-Website ersichtlich ist, zählen die Anwendungen Drive, Meet, Chat, Docs, Sheets sowie Slides zum Angebot; einen E-Mail-Dienst sucht man derweil vergeben. Dazu gibt es kostenlosen Gratis-Speicherplatz von 15 GB. Insgesamt sollen sich bei Workspace Essentials über 100 Dateitypen inklusive Microsoft Office ohne Konvertierung nutzen lassen und alle Dateizugriffe erfolgen in verschlüsselter Form.Google Workspace Essentials Starter wird in den kommenden Wochen weltweit aufgeschaltet. Auf Wunsch kann man sich darüber informieren lassen . (rd)