Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk

4. Februar 2022 - Für die meisten Netzwerk-Aufgaben existieren leistungsfähige Freeware-Werkzeuge, die ihren kostenpflichtigen Pendants kaum nachstehen. Wir präsentieren jene 10 Netzwerk-Anwendungen, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Netzwerk-Tools einmal mehr angeführt von Nmap, einem Netzwerk-Scanner, der alle Geräte aufspürt und diese grafisch darstellt. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten Glasswire, ein Tool, das über den angefallenen Internetverkehr informiert, und Wireshark, der Klassiker unter den Werkzeugen für die Protokollanalyse.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Tools fürs Netzwerk präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)