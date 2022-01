Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management

21. Januar 2022 - Erst mit den richtigen Freeware-Utilities lässt sich mit Dateien effizient umgehen. Wir stellen jene 10 Gratis-Tools fürs Datei-Management vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Datei-Tools angeführt von FreeCommander, einem leistungsstarken Datei-Manager, der sich auch mit FTP-Support versteht und mit integrierten Viewern aufwartet. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Advanced Renamer, ein Tool, um Dateien massenhaft auf einfache Art und Weise umzubenennen. Auf dem dritten Platz findet sich mit Multi Commander ein weiterer Datei-Manager, der sich via Scripts automatisieren lässt.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)