Die 10 beliebtesten Gratis-Netzwerk-Tools

1. Oktober 2021 - Für die Pflege und Verwaltung von Netzwerkumgebungen bietet die Freeware-Szene diverse höchst leistungsfähige Anwendungen. Wir stellen jene 10 Netzwerk-Tools vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Netzwerk einmal mehr angeführt von Nmap, einem Netzwerk-Analayse-Werkzeug, das eine Umgebung auch grafisch darzustellen vermag. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die Open-Source-Lösung UltraVNC, mit der sich Rechner aus der Ferne bedienen lassen, wie auch WifiInfoView, eine Freeware zur Ermittlung der verfügbaren WLAN-Netze mitsamt der jeweiligen Signalstärke.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Netzwerk-Tools präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)