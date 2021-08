Die 10 beliebtesten Gratis-Internet-Apps

6. August 2021 - Ohne Freeware und Open-Source-Apps geht bei der Internetnutzung meist gar nichts. Wir stellen jene 10 Internet-Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Internet angeführt von CoolUtils Outlook Viewer. Dabei handelt es sich um ein Tool, um auf die Outlook-PST-Daten zuzugreifen, ohne das Outlook benötigt wird. Auf den weiteren Plätzen folgen mit Google Chrome der aktuell meistgenutzte Webbrowser und gleich darauf der immer mehr ins Hintertreffen geratende Open-Source-Browser Firefox.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Internet-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)