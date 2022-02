Powertoys 0.55 mit drei neuen Utilities

(Quelle: SITM)

2. Februar 2022 - Die neueste Powertoys-Version 0.55 bringt drei neue Utilities für den File Explorer und den Mauszeiger.

Microsoft hat seine Windows-10-Toolsammlung Powertoys in Version 0.55 veröffentlicht und wartet mit gleich drei neuen Utilities auf: Zwei Add-ons für den File Explorer und ein Accessibility Tool für den Maus-Cursor, das unter dem Namen Inclusive Mouse schon angekündigt war. Damit lässt sich der Cursor per Tastenkombination Ctrl-Alt-P durch ein bildschirmfüllendes Fadenkreuz hervorheben, sodass er auch bei mangelhaftem Sehvermögen deutlich erkennbar wird.Die beiden File-Explorer-Add-ons eignen sich für Entwickler und 3D-Spezialisten. Mit dem einen Add-on zeigt der Explorer eine Vorschau für um die 150 weitere Dateitypen an, die für Developer wichtig sind. Microsoft setzt dafür auf den Monaco Editor, der auch im Kern von Visual Studio Code steckt. Das zweite Add-on für den Explorer generiert Thumbnails für Dateien im Standardformat STL, das etwa beim 3D Printing eine Hauptrolle spielt.Neben den drei neuen Utilities bringt Powertoys 0.55 viele Bug Fixes und kleine Verbesserungen. So erscheint der Rand von Powertoys-Oberflächen jetzt in der im Betriebssystem eingestellten Akzentfarbe, und die CPU- und GPU-Belastung wurde reduziert – mit der Optimierung sei man aber noch nicht fertig, betont das Changelog Powertoys 0.55 steht in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)