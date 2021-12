Powertoys 0.51 bringt Präsentationsmodus für den Mauszeiger

(Quelle: SITM)

2. Dezember 2021 - Neue Tools sind in der aktuellen Powertoys-Version 0.51 nicht hinzugekommen, aber diverse bestehende Powertoys haben neue Feaatures und Verbesserungen erhalten.

Microsoft hat bei der Windows-Tool-Sammlung Powertoys die Versionsnummer 0.50 übersprungen und präsentiert jetzt die neue Ausgabe 0.51. Das hervorstechendste neue Feature ist ein Präsentationsmodus für den Mauszeiger: Dieser wird auf Wunsch deutlich sichtbar hervorgehoben, wenn man klickt. Darüber hinaus bietet das Powertoy Find My Mouse diverse zusätzliche Einstellung zur Anpassung des Cursors.Wie das Powertoys-Team weiter ausführt, lag der Fokus für diesen Release auf dem Always-on-top-System, mit dem beliebige Fenster auf die oberste, immer sichtbare Ebene gelegt werden können. Man arbeite daran, dass dieses Feature sich in allen Situationen richtig anfühle. Neue Powertoys sind in Version 0.51 nicht dazugekommen, aber diverse Toys wurden verbessert, darunter der Color Picker, der Image Resizer, Powerrename und Powertoys Run. Die komplette Liste der Änderungen findet sich im Github Repository des Powertoys-Teams.Powertoys 0.51 steht wie üblich in unserer Freeware Library zum bequemen Download bereit. (ubi)