Kein Swisspass-Login mehr mit SwissID

(Quelle: SITM) Kein Swisspass-Login mehr mit SwissID

2. Februar 2022 - Die SBB stellen den Zugang via SwissID auf Swisspass.ch per Ende März 2022 ein. Man kann sich dann nur noch mit dem gängigen Login per E-Mail-Adresse und Passwort anmelden.