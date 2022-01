Microsoft lanciert Cloud for Retail

(Quelle: Pixabay)

14. Januar 2022 - Mit der Cloud for Retail hat Microsoft eine branchenspezifische Plattform für den Handel vorgestellt, die auf Basis von Azure, Microsoft 365 oder Dynamics 365 für mehr Effizienz im Handel sorgen soll.

Microsoft erweitert seine vertikalen Cloud-Angebote und hat Cloud for Retail vorgestellt, eine Cloud-basierte Plattform für den Handel, welche alle Stationen der Customer Journey abdecken soll. Die Branchenlösung setzt auf Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform sowie Microsoft Advertising auf und soll für effizientere Betriebsabläufe sorgen.Eine zentrale Funktion nehmen dabei die Daten ein, die laut Microsoft "als wertvollstes Gut des Handels für gelungene Kundenerlebnisse, effiziente Lieferketten und eine effektive Unterstützung der Filialmitarbeitenden" gelten. Die neue Cloud for Retail soll den auch durch die Bündelung unterschiedlicher Datenquellen über ein gemeinsames, branchenspezifisches Datenmodell Unterstützung bei der Handhabung und Verarbeitung von strukturierten und unstrukturierten Daten bieten. Handelsunternehmen sollen damit einheitliche Kundenprofile und ein 360-Grad-Blick auf ihre Kunden zur Verfügung gestellt werden. Auf Basis der Daten sollen sich weiter personalisierte Empfehlungen und Suchergebnisse realisieren lassen, um damit die Konversionen weiter anzukurbeln. Microsoft nennt in diesem Zusammenhang Echtzeit-Personalisierung, intelligente Shops, Unified Commerce, digitale Werbelösungen oder einen nahtlosen Kundenservice.Die Mitarbeitenden wiederum werden mit Tools wie Microsoft Teams unterstützt, um Echtzeitkommunikation und -Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dazu bietet die Cloud for Retail Funktionen wie Personalmanagement im Einzelhandel, Prozessautomatisierung oder Karriereentwicklung.Microsoft will mit der Cloud for Retail per 1. Februar an den Start gehen. Was die Preise der neuen Branchenlösung betrifft, wurde noch nichts bekanntgegeben. (rd)