Der Grund für den Firefox-Ausfall

(Quelle: SITM)

14. Januar 2022 - Mozilla hat zum gestrigen Ausfall des Firefox-Browsers Stellung bezogen. Offenbar wurde bei einem Cloud-Anbieter eine falsche Konfigurationsänderung vorgenommen.

Gestern mussten Nutzer des Open-Source-Browsers Firefox feststellen, dass sich damit keine Webseiten mehr aufrufen liessen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Bald darauf wurde dann bekannt, dass sich durch eine Änderung in den Konfigurationseinstellungen der Fehler beheben liess. Konkret galt es, die Einstellung network.http.http3.enabled auf false zu setzen, wodurch sich das Fehlverhalten eliminieren liess.Mittlerweile hat Mozilla bestätigt, dass der Fehler mit http3 in Zusammenhang steht. Wie Twitter haben die Macher gestern folgendes Statement veröffentlicht:(rd)