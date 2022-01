AWS führt neuen EC2-Instanztyp mit Epyc-Prozessoren von AMD ein

(Quelle: AMD)

11. Januar 2022 - Amazon Web Services führt mit Hpc6a einen neuen EC2-Instanztyp vor, der auf Epyc-Prozessoren von AMD basiert. Der neue Instanztyp soll möglichst viel Leistung für High Performance Computing bieten.

Wie Amazon Web Services in seinem Blog ankündigt , wurde ein neuer EC2-Instanztyp namens Hpc6a lanciert, der auf High Performance Computing ausgelegt ist. Basis des neuen Instanztyps sind Epyc-Prozessoren der dritten Generation von AMD, wobei jede Instanz 96 physische Rechenkerne bietet.Zwar geht AWS nicht weiter auf die Ausstattung der Server ein, doch "Heise" mutmasst , es handle sich dabei um jeweils zwei Epyc-7643-Prozessoren mit je 48 Cores. Derzeit steht die Instanz hpc6a.48xlarge zur Verfügung, zu deren Ausstattung auch 348 GB Arbeitsspeicher sowie eine Übertragungsrate von bis zu 100 Gbit/s gehören, die abseits der AWS Cloud jedoch auf 25 Gbit/s schrumpfen. Als Datenspeicher kommt Elastic Block Store (EBS) zum Einsatz. Ausserdem können AWS-Kunden Hpc6a in einem Cluster auch mit anderen Instanztypen kombinieren. Derzeit ist das Angebot allerdings erst in den beiden Cloud-Regionen US East (Ohio) and GovCloud (US-West) erhältlich. (luc)