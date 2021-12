UMB geht an BKW Building Solutions

(Quelle: UMB)

21. Dezember 2021 - Der Chamer IT-Dienstleister UMB wird an BKW Building Solutions verkauft, bleibt dabei aber als eigenständige Gesellschaft bestehen. Geführt wird UMB künftig von Martin Gartmann.

Aktuell zählt UMB rund 500 Mitarbeitende an elf Standorten und erzielt einen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Als IT-Sparte von BKW Building Solutions wird die Tochter nun aber wachsen. So ist geplant, die IT-Unternehmen Swisspro Solutions, Ngworx und Alphatrust, die bereits heute zum Netzwerk von BKW Building Solutions gehören, mittelfristig mit UMB zu fusionieren. "So entsteht eine führende IT-Dienstleisterin mit über 800 Mitarbeitenden", erklärt dazu Mathias Prüssing, CEO von BKW Building Solutions.Der Abschluss der Übernahme wird im 1. Quartal 2022 erwartet und unterliegt der behördlichen Genehmigung.Nicht Teil der Übernahme ist derweil UMB Solutions, ein Tochterunternehmen mit 80 Mitarbeitenden in Wallisellen und in Ho Chi Minh City (Vietnam), das auf agile Softwareentwicklung und Prozessoptimierung spezialisiert ist. UMB Solutions bleibt in der Hand der Gründer Matthias Keller als Mehrheitsaktionär und Patrick Brazzale als CEO. Die beiden Unternehmen sollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, ist zu lesen. (mw)