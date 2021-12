Huawei bringt Klapp-Falthandy

(Quelle: Harper's Bazaar China via Weibo)

17. Dezember 2021 - Kurz vor Weihnachten soll Huawei das P50 Pocket offiziell vorstellen. Es handelt sich um das erste Flip-foldable-Smartphone des Herstellers.

Gemäss einem Weibo-Post der chinesischen Ausgabe von "Harper’s Bazaar" wird Huawei in Kürze ein Falthandy im Stil des Galaxy Z Flip von Samsung vorstellen. Das Modell nennt sich demnach P50 Pocket, wirkt auf den Bildern, die es zusammen mit der Schauspielerin und Sängerin Guan Xiaotong zeigen, relativ gross und weist an der Aussenseite direkt neben den kreisförmig angeordneten Kameralinsen ein ebenfalls kreisrundes Aussendisplay auf.Laut einem Artikel von "Engadget" befindet sich am Gehäuserand ein Fingerabdrucksensor. Weitere technische Details, inbesondere auch zur SoC- und Speicherausstattung sowie zum Preis, sind bisher nicht bekannt. Es wird erwartet, dass Huawei das Gerät am 23. Dezember 2021 offiziell präsentiert. Neben dem auf dem Bild ersichtlichen goldfarbigen Modell mit Blattmuster soll es auch eine Variante in Silber mit Diamantenmuster geben. (ubi)