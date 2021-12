UK startet Untersuchung gegen Microsoft-Monopol

(Quelle: Pixabay/lucasgeorgewendt)

7. Dezember 2021 - Nach einer Klage in der EU startet nun auch in Grossbritannien eine Untersuchung gegen Microsoft und seine angeblich konkurrenzfeindlichen Geschäftspraktiken.

Die britischen Wettbewerbshüter von der Competition and Markets Authority (CMA) haben eine Untersuchung gegen Microsoft eingeleitet. Wieder einmal geht es darum, dass die enge Verzahnung der verschiedenen Microsoft-Lösungen wie Office, Onedrive und Teams der Konkurrenz keinen Platz mehr lasse. Dazu spricht die CMA derzeit vor allem mit der Konkurrenz von Microsoft , wie "The Telegraph" berichtet via "Windows Central"). Welche Folgen die Untersuchungen und Befragungen für Microsoft haben werden, ist noch unklar.Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Microsoft mit dieser dominanten Marktposition in die Kritik der Konkurrenz und ins Fadenkreuz der Behörden gelangt – unlängst ging in der EU bereits eine Kartellklage ein, bei der es ebenfalls um die enge Integration von Teams in den Windows-Betriebssystemen geht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Kläger sind hier eine Koalition aus zahlreichen kleineren und grösseren Unternehmen und Organisationen, darunter Nextcloud , The Document Foundation (Libre Office) und Slack . (win)