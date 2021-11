SwissICT lanciert ICT-Karriereberater

(Quelle: SwissICT)

25. November 2021 - SwissICT hat mit dem ICT Career Advisory ein Online-Tool vorgestellt, das Personen in ICT- oder ICT-nahen Berufen bei der Karriereplanung helfen soll.

Der Verband SwissICT hat den ICT Career Advisory vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Online-Tool , das Interessierten aufzeigen soll, welche beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sie in der ICT haben, wie sie ihre Kariere am besten planen, welche Weiterbildungen sinnvoll sind und welche Kompetenzen sie bei einer Bewerbung hervorheben sollen.Wie es bei SwissICT heisst, ermöglicht das Tool innert 30 Minuten eine erste Standortbestimmung mit Fokus auf die fachlichen Kenntnisse. Diese neutrale Beurteilung soll als Basis dienen für weitere Beratungen durch Experten der SwissICT-Arbeitsgruppe "Berufe der ICT", die es als Option dazu gibt. Mit dem Tool richte man sich an Personen, die bereits ein paar Jahre in der ICT tätig sind und sich Klarheit über ihre Optionen bezüglich Weiterbildungen oder einer vielversprechendsten Karriereplanung wünschen. Geeignet sei das Tool auch für Personen, die in verwandten Berufen arbeiten und nicht abschätzen können, ob der Sprung in einen ICT-Beruf realisierbar ist.Zudem sollen auch Unternehmen den ICT Career Advisory nutzen können, und zwar als "strategisch wertvolles Tool für die Aussenbetrachtung", wie SwissICT schreibt. "Mitarbeitende und Vorgesetzte können so zum Beispiel eine Standortanalyse herausziehen."Christian Hunziker, Geschäftsführer von SwissICT , erklärt zur Lancierung: "Unternehmen und Organisationen stehen heute oft in dem Spannungsfeld der Mitarbeiterentwicklung und der entsprechenden Planung. Das Tool bietet hierzu eine neutrale Aussenbetrachtung der Fachkräfte. Sie können zudem von Beratungsoptionen Gebrauch machen, welche gerade für KMU eine wertvolle Unterstützung des HR sein kann."Einen Musterbericht kann man bei SwissICT hier als PDF einsehen . (mw)