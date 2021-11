Oneplus ist gestartet

(Quelle: Quickline)

16. November 2021 - CH Media hat seinen Streaming-Dienst Oneplus aufgeschaltet – erhältlich ist er gratis mit Werbung oder werbefrei für knapp sechs Franken pro Monat.

Die Mediengruppe CH Media startet heute Dienstag, 16. November 2021, ihren neuen Streamingdienst Oneplus . Darauf sind Filme, Serien und Dokus aus CH-Media-Eigenproduktion zu sehen, darunter in Bälde eine neue Reality-Show namens Reality Shore. Oneplus ist aktuell auf dem Web verfügbar, Apps für iOS und Android sollen in den nächsten Tagen folgen. Vorerst exklusiv erhalten zudem die Kunden von Quickline Zugang zum neuen Streaming-Dienst über ihre TV-Box. Weitere Plattformen wie Set-top-Boxen und Smart TVs werden laut CH Media laufend aufgeschaltet.Oneplus ist in zwei Varianten zu haben: Gratis mit Werbung oder werbefrei in der Premium-Variante ab 5.90 Franken monatlich. Auch zahlreiche der gezeigten Produktionen bleiben den Premium-Abonnenten vorbehalten. Bestehende und neue Quickline-Abonnenten erhalten die Premium-Variante bis Ende Juni 2022 ohne Zusatzkosten. (ubi)