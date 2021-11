Kioxia lanciert erste EDSFF-SSDs mit PCIe 5.0

(Quelle: Kioxia)

10. November 2021 - Die neue CD7-E3.S-Serie von SSDs für Server und Storage ist auf Speicherdichte und Energieeffizienz optimiert und bietet mehr Leistung als die bisherigen PCIe-4-basierten Laufwerke.

Kioxia Europe hat die branchenweit ersten SSDs im Enterprise and Data Center Standard Form Factor (EDSFF) angekündigt, die mit PCIe-5.0-Technologie arbeiten. Die neue Serie CD7 E3.S bringe Flash-Speicher für Server und Storage in eine neue Ära, hält der Hersteller fest. Die Speicherdichte pro Drive konnte mit der CD7-Serie gesteigert werden, was sich vorteilhaft auf Energieeffizienz und Rack-Konsolidierung auswirkt.Die neuen CD7-Laufwerke sind nicht im klassischen 2.5-Zoll-Formfaktor gehalten und demnach auch nicht dessen Beschränkungen unterworfen. Der neue Formfaktor EDSFF ermöglicht verbesserte Durchlüftung und vorteilhaftere thermische Bedingungen sowie bessere Signalintegrität. Damit lässt sich, so Kioxia , die Leistung tatsächlich umsetzen, die PCIe 5.0 und darauf folgende Technologien versprechen.Die SSDs der CD7-E3.S-Serie sind mit Kapazitäten bis 7,68 Terabyte erhältlich und basieren auf Kioxias BiC-Flash-3D-TLC-Technologie. Sie bieten Lesegeschwindigkeiten bis 6450 MB pro Sekunde und leisten 1,05 Millionen Random-Read-IOPS. Mit 75 Mikrosekunden Lese- und 14 Mikrosekunden Schreiblatenz liegen die Latenzwerte um 17 beziehungsweise 60 Prozent niedriger als bei den bisherigen PCIe-4.0-SSDs des Herstellers. Und da LEDs zur Statusanzeige direkt ins Gehäuse der E3.S-Modelle integriert sind, braucht es keine zusätzlichen Statusanzeigen bei den Drive Trays. (ubi)