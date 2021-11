Abstürze wegen MacOS Monterey: Apple veröffentlicht Fix

(Quelle: Apple)

8. November 2021 - Beim Update auf MacOS Monterey stürzten zahlreiche ältere Apple-Rechner ab. Ein Fix soll das Problem nun beheben und das neue Apple-OS auf mehr Endgeräte bringen.

Apple veröffentlicht ein Update für das neu erschienene MacOS Monterey , womit das Aufdatieren auf die neueste Betriebssystemversion von Apple fortan für alle Mac-Nutzer sicher sein sollte, wie "Gizmodo" berichtet . Bisher hatte ein Bug dazu geführt, dass ältere Apple-Maschinen nach dem Monterey-Update abgestürzt sind und sich nicht wieder starten liessen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). In einzelnen Fällen sorgte der Fehler gar für weitere Dysfunktionalitäten mit den Ports, was die Fehlerbehebung weiter erschwerte.Die Implementierung des Fixes sollte das Update auf MacOS Monterey nun für die Besitzer von 13-, 15- und 16-Zoll-Macbooks mit Baujahr 2018 bis 2020 ermöglichen. Weitere Geräte, auf denen nun Monterey installiert werden kann, sind das 13-Zoll-Macbook mit Retina-Display mit Baujahr 2018 bis 2020, der Mac Mini von 2018, der Mac Pro von 2019, das Mac Pro Rack von 2019 und der iMac von 2020. (win)