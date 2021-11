Ignite: Microsoft präsentiert über 80 Neuerungen

(Quelle: Microsoft)

3. November 2021 - Im Zentrum der an der Ignite 2021 vorgestellten Microsoft-Neuheiten stehen Cloud, KI und das Metaversum.

An der wie letztes Jahr als Online-Even durchgeführten Ignite 2021 zeigt Microsoft neue und aktualisierte Services. Die meisten Neuerungen drehen sich um Microsofts Cloud-Plattformen Azure, Dynamics 365, Teams und Microsoft 365 sowie um KI und um die Cloud für die hybride Welt – das Metaversum lässt grüssen.Einen Blick in dieses Metaversum ermöglichen die Dynamics 365 Conneted Spaces: Menschen können sich in virtuellen Räumen bewegen und interagieren, vom Ladenlokal bis zur Fabrikhalle oder zum Museum. Ähnliches verspricht Mesh für Teams mit personalisierten Avataren und immersiven Räumen, auf die Teams-User von jedem Endgerät aus zugreifen können. Neuerungen gibt es für Teams Connect, das nun auf Basis von Azure AD organisationsübergreifende Chats und Shared Channels ermöglicht.Punkto künstliche Intelligenz präsentiert Microsoft Azure OpenAI als kognitiven Service in der Azure-Cloud. Der Dienst gibt Kunden Zugriff auf die GPT-3-Modelle von OpenAI und bietet dabei die übliche Sicherheit, Compliance sowie den Datenschutz der Azure-Plattform. Dazu kommen Tools zum Filtern und Moderieren von Inhalten. Filter lassen sich an die Anforderungen des Geschäfts anpassen – Microsoft führt als Beispiel KI-generierte Sprache an, die bei einem Game anders ausfallen sollte als in der Business-Kommunikation.