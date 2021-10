Swisscom baut Blue TV massiv aus

(Quelle: Swisscom)

26. Oktober 2021 - Swisscom erweitert sein TV-Angebot Blue TV und lanciert eine Mediathek mit tausenden Serien, Spielfilmen und Kindersendungen.

Swisscom bietet neu eine Mediathek exklusiv und ohne Zusatzkosten für Blue TV-Kunden an. Blue Play soll Kunden Tausende von TV-Serien, Filmen und Kindersendungen, darunter exklusive Premieren und viele Schweizer Produktionen, bieten. Blue Sport soll derweil auch den Schnellvorlauf-Modus revolutionieren.Im Replay werden nämlich neu die wichtigsten Momente – etwa Torszenen oder gelbe oder rote Karten – auf der Timeline optisch markiert. "So erkennt man sofort, wo und wann es was zu sehen gibt", so Blue Sport Leiterin Claudia Lässer.Blue Play wird ab sofort schrittweise für alle Blue TV-Kunden mit einem Abo M, L oder X ohne Zusatzkosten aufgeschaltet und ist sowohl via Swisscom Box, wie auch innerhalb der Blue TV Apps (für iOS, Android, LG Smart TV, Samsung Smart TV) und als Desktop-Player via blue.ch verfügbar."Schon bald nach der Lancierung werden wir 3'000 Titel im Kanton Tessin, 5'000 Titel in der Westschweiz und 10'000 Titel in der Deutschschweiz haben", so Swisscom. (swe)