Screenshots geleakt von Android-Apps unter Windows 11

15. Oktober 2021 - Wie geleakte Screenshots zeigen, werden Android Apps unter Windows 11 Multi-Window-Support bieten, die Benachrichtigungen nützen und sich auch an die Taskbar pinnen lassen.

Windows 11 bringt bekanntlich nicht nur eine erneuerte Benutzeroberfläche, sondern ist neben diversen weiteren Neuerungen dereinst auch in der Lage, Android Apps nativ zu unterstützen. Das dafür nötige Android-Subsystem für Windows soll noch dieses Jahr in den Beta-Test gehen.Wie "Windows Latest" meldet , sind jetzt Screenshots aufgetaucht, die zeigen, wie Android-Apps über das Subsystem betrieben werden. Die Bilder lassen vermuten, dass die gezeigten Android Apps Multi-Window-Unterstützung bieten werden. Weiter sollen die Apps auch in der Lage sein, die Windows-Benachrichtigungen zu nutzen, und auch das Pinnen der Anwendungen an die Taskbar scheint möglich zu sein.Für die Einbindung der Apps in Windows 11 arbeitet Microsoft mit Amazon zusammen, um neben dem Microsoft Store auch Amazons App Store zu integrieren. Wie "Windows Latest" berichtet, soll sich der Amazon Store direkt via Microsoft Store herunterladen lassen. Wie Microsoft bestätigt hat, ist frühestens 2022 mit der Nutzung von Android Apps in Windows 11 zu rechnen. (rd)