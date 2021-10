VR-Headset Vive Flow von HTC geleakt

(Quelle: Evan Blass / Twitter)

14. Oktober 2021 - Bereits im November soll HTC ein neues VR-Headset auf den Markt bringen. Im Vorfeld geleakte Bilder zeigen das Headset namens Vive Flow, das 499 Dollar kosten soll.

HTC wird wohl schon bald eine neues VR-Headset lancieren. Bereits vor der offiziellen Ankündigung hat der bekannte Leaker Evan Blass mehrere Bilder des Vive Flow via Twitter veröffentlicht. Das Design des neuen Headsets unterscheidet sich stark von dem früherer Produkte (siehe Bildergalerie). Wie "Protocol" schon vor mehreren Tagen berichtete , soll mit dem Vive Flow auch eine eigene Plattform namens Vive Verse lanciert werden, ein Service, der die Interaktion zwischen VR- und Nicht-VR-Geräte in Echtzeit bereitstellen soll.

Technische Details zum Vive Flow sind noch nicht bekannt, doch soll es sich beim neuen Produkt von HTC um ein Standalone-Headset handeln, das nicht via Kabel an einen Rechner angeschlossen werden muss und ohne Controller oder Basisstationen ausgeliefert wird. Dennoch zeigen die Bilder ein Kabel, das vom Headset wegführt zu einem zylindrischen Gerät. Auch soll sich das Headset wohl via Bluetooth mit einem Smartphone verbinden lassen. Es wird deshalb spekuliert, dass Vive Flow nicht für den Gaming-Bereich gedacht ist. Das neue VR-Headset von HTC soll ab dem 15. Oktober vorbestellt werden können und 499 US-Dollar kosten. Auf den Markt kommen soll es dann im November. Ob und wann das Vive Flow auch in der Schweiz erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. (luc)