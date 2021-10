Nächstes Apple-Event am 18. Oktober

(Quelle: Apple)

13. Oktober 2021 - Neue Macbook-Pro-Modelle mit Mini-LED-Screen und Airpods 3 – dies wird Apple am 18. Oktober laut der herrschenden Gerüchtelage vorstellen.

Auf seiner US-Website kündigt Apple für den 18. Oktober um 19 Uhr Schweizer Zeit die nächste Launch-Veranstaltung an. Unter dem Motto "Unleashed", zu Deutsch etwa "entfesselt", dürften neue Macs mit neuen Apple-Silicon-Chips vorgestellt werden. Was genau kommt, gibt der Hersteller wie gewohnt im Vorfeld nicht bekannt. Die Grafik, mit der das Event präsentiert wird, zeigt ein Apple-Logo im Warp-Speed-Look – es wird also voraussichtlich um Geschwindigkeit gehen.Die Gerüchteküche mutmasst, dass Apple nächsten Montag zwei Macbook-Pro-Modelle mit 14- und 16-Zoll-Bildschirm vorstellt. Dabei soll es sich um Mini-LED-Screens handeln, möglicherweise mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das Herz des Systems wird wohl ein M1X-SoC mit mehr Kernen, Leistung und RAM sein. Die neuen Geräte sollen zudem mehr Anschlüsse als ihre Vorgänger erhalten, die Rede ist von HDMI, einem SD-Card-Slot sowie Magsafe.Des Weiteren wird Apple wohl neue Airpods der dritten Generation präsentieren, die punkto Design den aktuellen Airpods Pro gleichen. Ob darüber hinaus auch ein neuer Mac Mini mit M1X kommt, ist auch gerüchteweise bisher nicht bekannt. (ubi)