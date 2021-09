Apple Produkte-Lineup 2022: Bunte Macbooks und nur noch grosse iPhones

(Quelle: Apple)

27. September 2021 - Für das 2022-Produkte-Lineup von Apple werden grosse Änderungen vermutet. Die Produktionskapazitäten sind aufgrund der Lieferengpässe im Halbleitermarkt aber noch immer ein Faktor für Unsicherheit.

Das iPhone 13 ist gerade erst erschienen ("Swiss IT Magazine" berichtete ), schon brodelt die Gerüchteküche um die kommenden Apple-Geräte wieder. So soll sich 2022 einiges an den neuen Gerätelinien ändern, besonders im Fokus stehen dabei die Neuauflage des iPhones (wahrscheinlich iPhone 14) und des Mac Book Air. Wie gut die Verfügbarkeit sein wird, ist derweil völlig offen, die Lieferengpässe im Chip-Bereich werden sich wohl nicht so schnell lösen lassen.Beim iPhone wird mit einem grosse Redesign gerechnet, wie "Appleinsider" mit Bezug auf den in der Regel gut informierten Tech-Journalisten Marc Gurman von "Bloomberg" berichtet . Dieser spricht in seinem Newsletter von einem kompletten Redesign des Gerätes – so sollen die eher spärlichen Änderungen im diesjährigen Modell der intensiven Arbeit hinter den Kulissen für das kommende iPhone geschuldet sein. Weiter wird es lauft Gurman eine wichtige Änderung im Lineup geben: Aufgrund schlechter Verkaufszahlen soll die Mini-Reihe des iPhones eingestellt werden. Nichtsdestotrotz soll es wieder vier Modelle geben: Ein normales und ein grosses reguläres iPhone sowie die beiden Pro-Modelle. Voraussichtlich wird Apple die neuen Modelle wieder im Spätsommer 2022 präsentieren.

Und auch beim Macbook Air sind Neuheiten zu erwarten, wenn man den bekannten Informanten Glauben schenken will ( via "Macrumors"). Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo will erfahren haben, dass das neue Macbook Air einen Mini-LED Screen haben wird und voraussichtlich mit der zweiten Version des Apple-Silicon-Chips ausgestattet ist. Das Gerät soll weiter leichter und dünner als die Vorgänger sein, 4 USB-C-Ports haben und den Wireless-Ladestandard Magsafe unterstützen. Derweil berichtet Jon Prosser von "Front Page Tech", dass das neue Macbook Air in verschiedenen Farben, ähnlich dem aktuellen iMac ("Swiss IT Magazine" berichtete ), kommen könnte. Erwartet wird das Gerät in der zweiten Jahreshälfte 2022.Wann und in welcher Stückzahl die Geräte lieferbar sein werden, ist derweil aber offen. Wie Kuo ( via "Macrumors") vermutet, wird 2022 die ausgelieferte Stückzahl von Macbooks im allgemeinen stark nachlassen, primär bedingt durch die Knappheit im Halbleitermarkt. (win)